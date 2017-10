Dominio Fiorentina, la sblocca l’ex Thereau

La squadra viola parte subito con grande aggressività: possesso palla continuo, verticalizzazioni, spinta sulle fasce (soprattutto la destra) e ottimo movimento senza palla di Thereau e Simeone: subito pronti a far male. L’Udinese resta rinunciataria per tutto il primo tempo, e alcuni dati lo dimostrano chiaramente. Il primo tiro tentato dai friulani arriva al 42’: una conclusione senza troppe pretese di Fofana da fuori area, che si è spenta fuori senza creare grossi problemi a Sportiello. Un altro dato indicativo è il numero dei passaggi tentati nella prima parte di gara (119): solo il Crotone contro il Milan ne aveva provati meno in un primo tempo (73). A vederla così, invece, la Fiorentina sembra uno spettacolo. Occasioni (tante), cross (diversi), due pali dimostrano come il risultato dei primi 45’ vada anche un po’ stretto ai ragazzi di Stefano Pioli. Al 7’, Giovanni Simeone colpisce di testa dopo aver raccolto una sponda di Benassi ma Bizzarri para. Sette minuti dopo ci prova ancora il Cholito: ma un altro suo colpo di testa, su cross di Biraghi, finisce alto di poco. Al 22’, il pubblico del Franchi si scuote: Astori segna sugli sviluppi di una punizione, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Decisione giusta. Al 25’ occasionissima per i viola. L’ex Thereau taglia da destra a sinistra la difesa degli ospiti, chiama Bizzarri all’uscita dalla porta, dal lato corto dell’area di rigore lo elude e tenta un tiro incredibile. Angella fortunato la devia sul palo, poi ci sbatte contro. Nessun problema, fortunatamente. E’ solo l’antefatto del gol. Perché tre minuti dopo Cyril Thereau la sblocca davvero: cross di Chiesa dalla destra, sponda e assist di Simeone e l’ex segna il suo primo gol in campionato davanti al pubblico di casa. E’ anche la prima rete in campionato contro l’Udinese, alla nona sfida da avversario. I viola continuano ad accelerare: al 30’ Benassi serve il Cholito: il suo tiro si stampa sul palo. Ti aspetteresti una forte reazione dell’Udinese, ma non arriva. L’unico tiro è quello di Fofana. In attesa del secondo tempo.