Dove vedere Napoli-Roma

I numeri di Napoli e Roma

La Roma è rimasta imbattuta nelle due sfide dello scorso campionato contro il Napoli (2-0 all’Olimpico nel dicembre 2023 e 2-2 al Maradona lo scorso aprile), i giallorossi non registrano una striscia più lunga senza sconfitta contro i partenopei in Serie A dal periodo tra il 2015 e il 2016 (quattro match in quel caso – 3V, 1N). Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro la Roma in campionato (3V, 3N), l’ultimo successo fuori casa dei giallorossi contro i partenopei risale al 3 marzo 2018 (4-2 con Eusebio Di Francesco allenatore). Dopo una striscia di 21 vittorie casalinghe di fila in Serie A, Antonio Conte ha perso l’ultimo match casalingo in campionato (0-3 contro l’Atalanta), solo una volta in carriera l’attuale tecnico del Napoli ha registrato due sconfitte interne di fila nel torneo: nel novembre 2009 alla guida dell’Atalanta (contro la Juventus e proprio la Roma). La Roma ha vinto solo tre delle 12 partite di questo campionato, nelle quali ha collezionato anche cinque sconfitte (quattro pareggi completano il parziale): dall’inizio degli anni ’80, nelle prime 13 gare giocate in Serie A i giallorossi hanno sempre ottenuto almeno quattro successi e solo due volte (nel 2011/12 e nel 2008/09) hanno perso sei incontri. La Roma ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V), registrando due sconfitte nelle due più recenti (contro Hellas Verona e Bologna): i giallorossi non registrano tre sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra giugno e luglio 2020, con Paulo Fonseca in panchina in quel caso, con la terza sconfitta di quella serie che arrivò proprio in casa del Napoli (2-1 per la formazione partenopea). La Roma non ha vinto alcuna delle ultime nove trasferte di campionato (5N, 4P) e non registra una striscia più lunga senza successi fuori casa in Serie A dal periodo tra dicembre 1999 e maggio 2000 (11 in quel caso). Più nel dettaglio, i giallorossi hanno guadagnato quattro punti in sei gare fuori casa nel campionato in corso, solo Lecce (uno), Venezia (due) ed Hellas Verona (tre) hanno fatto peggio. Tra gli allenatori della storia della Roma solo Luciano Spalletti (59%) e Rudi Garcia (57%) hanno registrato una percentuale di vittorie più alta di Claudio Ranieri (56%) in Serie A (min. 2 match).