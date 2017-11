Icardi decisivo: doppietta di testa

La ripresa inizia con i nerazzurri arrembanti, pronti ad alzare il ritmo e a giocare con gli attaccanti più vicini all'area di rigore. Icardi scalda il piede, anzi la testa, e in due occasioni va vicinissimo al vantaggio grazie proprio a due colpi di testa: uno neutralizzato da Berisha l'altro mandato a lato infastidito da Toloi. L'Inter preme, soprattutto sulla fasce, in particolar modo su quella di destra. Candreva si guadagna e calcia una punizione pennellando con il destro per la testa di Icardi che, questa volta, non lascia scampo all'Atalanta. Gara sbloccata e Inter che può agire negli spazi concessi dagli uomini di Gasperini. L'Atalanta prova a reagire e lo fa con Gomez che da posizione favorevole calcia alto. Ma Icardi la chiude poco dopo, l'imbeccata è di D'Ambrosio che centra in mezzo un pallone perfetto ancora per la testa di Icardi che segna il suo 13° gol in campionato. Gasperini si gioca la carta Petagna, Spalletti inserisce Brozovic per dare manforte al centrocampo. L'Inter è abilissima a gestire la fase difensiva anche se l'Atalanta ci prova dalla distanza con De Roon (tiro alto). Alla fine il risultato non cambia, l'Inter vince 2-0 e si porta a -2 dal Napoli capolista. Per l'Atalanta una sconfitta che non complica particolarmente i piani con un occhio alla sfida di giovedì in Europa League contro l'Everton.