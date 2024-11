Giampaolo: "Gara di spirito, vinto con sacrificio"

Marco Giampaolo si gode il successo al suo rientro in panchina alla guida del Lecce ma analizza lucidamente una vittoria, a Venezia, ottenuta con grande sofferenza e sacrificio: "Tecnicamente non è stata una partita pulita ma la squadra ha spirito ed ha saputo soffrire - dice - Il Venezia ha palleggio e ha giocato bene, siamo stati bravi anche nella difficoltà. Poi l'ingresso di Jean ci ha dato più equilibrio". Proprio le modifiche in corso di gara hanno cambiato l'esito della partita: "Jean ha lavorato su Oristanio, è il suo ruolo e così Gallo ha potuto esprimere le sue qualità. Bene anche Rebic, così come Ellgason e Kaba. Contava avere carattere e spirito, oltre alla determinazione. Le partite sono tutte difficili".