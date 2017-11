Gattuso, prime prove tattiche: 343 e Kessié out

L'era Gattuso in casa Milan sta per iniziare ufficialmente. Dopo l'annuncio, le prime parole in conferenza stampa e i primi allenamenti sul campo, il nuovo allenatore rossonero continua a lavorare per preparare la prossima sfida in programma domenica alle 12:30 in casa del Benevento. Anche quest'oggi l'ex centrocampista ha guidato la squadra nella doppia seduta di allenamento in programma. Un’ora e quaranta di lavoro al mattino e poco più di un’ora al pomeriggio, i calciatori hanno lavorato su muscoli, corsa e possesso palla. C'è stato dunque anche spazio per le prime prove tattiche di formazione, con Rino Gattuso che ha così iniziato a pensare all'11 da schierare contro il Benevento nella 15ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda il modulo, è stato confermato il 3-4-3 che potrebbe eventualmente diventare un 3-4-2-1 con qualche accorgimento; confermati anche i tre davanti Suso, Kalinic prima punta e Bonaventura, con il croato che dovrà riscattare le ultime deludenti prove e cercare di tornare al gol.