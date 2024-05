Dove vedere Empoli-Frosinone

La partita tra Empoli e Frosinone, valida per la 35^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 5 maggio alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Empoli e Frosinone

L’Empoli ha vinto solo una delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A, subendo ben tre sconfitte (un pareggio), tra cui quella della gara di andata (1-2, 6 novembre 2023); nel complesso, i ciociari hanno realizzato una media esatta di due gol a partita in questi incroci. L’unico successo dell’Empoli contro il Frosinone in Serie A è arrivato nell’ultimo precedente in casa, il 17 marzo 2019 (2-1, reti di Caputo e Pajac per gli Azzurri, Valzania per gli ospiti); anche in quella occasione, la squadra toscana iniziava la giornata al 17° posto in classifica. L’Empoli ha perso le ultime cinque sfide contro squadre laziali in Serie A; la sua più lunga serie di sconfitte contro queste avversarie e in questo parziale vede un punteggio aggregato nettamente a sfavore: un gol fatto a fronte di ben 15 subiti. Il Frosinone – reduce da cinque risultati utili di fila (1 vittoria, 4 pareggi) – potrebbe stabilire la sua più lunga serie di imbattibilità in Serie A, non essendo mai arrivato a sei gare consecutive senza sconfitta; inoltre, dopo il succeso a Salerno (3-0), potrebbe vincere due match di seguito solo per la seconda volta nella massima serie, dopo l’aprile 2019 (vs Parma e Fiorentina). Il Frosinone è l’unica squadra di questo campionato ancora a caccia del successo esterno (6 pareggi, 11 sconfitte). L’Empoli ha vinto le ultime due gare casalinghe in Serie A (vs Torino e Napoli), ottenendo le stesse vittorie interne raccolte nelle precedenti 15 partite al Castellani di questo campionato (4 pareggi, 9 sconfitte) e non arriva a tre successi di fila in casa da maggio 2023 nella competizione.