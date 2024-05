Dove vedere Cagliari-Lecce

La partita tra Cagliari e Lecce a della 35^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 5 maggio alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Valentina Caruso. Inoltre appuntamento con 'La Casa dello Sport-Day' per il pre e post partita (dalle ore 11.30 e alle 14.25) con Giorgia Cenni in compagnia di Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino.

I numeri di Cagliari e Lecce

Il Cagliari è rimasto imbattuto in sette delle ultimo otto sfide contro il Lecce in Serie A (3 vittorie, 4 pareggi), pareggiando però le tre più recenti - tanti segni X quanti quelli registrati nei 16 precedenti incroci tra le due formazioni nel massimo campionato. Completano il bilancio sette vittorie dei sardi e sei dei pugliesi. Il Cagliari è rimasto imbattuto in otto delle nove sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A (5 vittorie, 3 pari): l’unico successo dei salentini in trasferta contro i sardi nel torneo risale al 26 febbraio 2012 (2-1 al Sant’Elia). Tra le squadre impegnate nella lotta salvezza in Serie A (tra il 13 e il 19° posto attualmente in classifica, esclusa infatti la Salernitana, già retrocessa), il Cagliari è la formazione che nelle ultime 10 partite ha guadagnato più punti: 14 (3 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte), subito dietro troviamo il Lecce con 12 (3 vittorie, 3 pari, 4 sconfitte, al pari dell’Hellas Verona). Dall’arrivo di Luca Gotti il Lecce ha guadagnato 11 punti in sei match di campionato (3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta), tanti quanti ne avevano raccolti i salentini nelle precedenti 16 gare di Serie A (11 punti). Il Lecce ha vinto due delle ultime tre trasferte di campionato (una sconfitta), tra cui l’ultima contro il Sassuolo; i pugliesi potrebbero registrare due successi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023 (contro Cremonese e Atalanta in quel caso).