Inzaghi: "Mercato? Il club lavora per rinforzarci"

L'allenatore dell'Inter analizza la sconfitta del Mapei e parla di futuro: "Ci dispiace aver perso stasera, non siamo abituati e così deve essere, non c'era euforia". Sullo Scudetto: "E' meritato e ci ripaga del percorso che abbiamo fatto da tre anni a questa parte". Sul mercato: "Due acquisti già fatti, bisognerà allungare la rosa perché la prossima sarà una stagione con tante partite"

Simone Inzaghi commenta la sconftta del Mapei contro il Sassuolo e più in generale la stagione dell'Inter culminata nella vittoria dello Scudetto che vale la seconda stella: "Lo Scudetto, è lo Scudetto della gioia, abbiamo festeggiato tanto, è meritato e ci ripaga del percorso iniziato tre anni fa - dice - Ci siamo tolti questa soddisfazione con merito, lo aspettavamo, ne conoscevamo il significato ma abbiamo ancora quattro partite fino alla fine della stagione, purtroppo stasera abbiamo perso, stasera non c'era la stessa euforia, non siamo abituati a perdere e deve essere così, la sconfitta fa male e ci dispiace aver perso stasera". Un'Inter già proiettata verso il futuro con la nuova Champions da affrontare: "La Champions sarà una cosa nuova, ci sarà il Mondiale per Club e ci saranno più partite - spiega - Ho già letto che si potranno allungare le liste perché sarà più lunga, sarà una cosa nuova per tutti ma insieme alla società stiamo già lavorando perché dovremo farci trovare pronti alla ripresa".