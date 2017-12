Batistuta: "Volevo amputarmi le gambe"

Argentina

Un interrogativo ricorrente è perché una nazionale talentuosa come l’Argentina non abbia ancora centrato un successo internazionale con la guida di Lionel Messi. “I cambiamenti istituzionali in federazione hanno influito sul momento. Messi è il migliore e sta dando tutto per conquistare un trofeo con l'Argentina, ma bisogna metterlo anche in condizione di poterlo con una squadra ben assemblata. E' questa la chiave: al Barcellona non è mai cambiato nulla negli anni da quando c'è lui. Poi in nazionale è sempre tutto più difficile. Ero nervoso per il fatto che qualcuno avesse superato il mio record di capocannoniere, ma dopotutto è un alieno, e questo me lo fa vivere con più serenità. Per il gioco di Messi penso che i partner ideali siano Higuain, Icardi o Aguero, ma chi per me non può mancare è il Pipita. Sarei voluto essere Maradona, ma non potevo: però è stato un onore giocare con lui. Mi manca il calcio” ha concluso.