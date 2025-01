Entrambi al J Medical nella mattinata di martedì per i rispettivi problemi fisici, Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao hanno lavorato a parte anche oggi senza aggregarsi alla squadra. Le loro condizioni andranno valutate nelle prossime ore in vista del derby sul campo del Torino, in programma sabato alle 18

Scorre il countdown per il derby di Torino, sfida che la Juventus è obbligata a vincere per svoltare in campionato. Appuntamento sabato alle 18 sul campo dei granata per la squadra di Motta, tornata al lavoro ma ancora senza Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao. Entrambi al J Medical nella mattinata di martedì per i rispettivi problemi fisici (leggero affaticamento per il serbo, infortunio alla coscia destra ma senza lesioni per il portoghese), i due attaccanti hanno lavorato a parte anche oggi (mercoledì 8 gennaio) svolgendo lavoro specifico senza aggregarsi ai compagni. Ecco perché, a tre giorni dal derby, le condizioni dei due giocatori andranno monitorate nelle prossime ore per valutarne la possibile convocazione o l'eventuale impiego. I bianconeri non avranno sicuramente lo squalificato Locatelli: possibile l'arretramento di Koopmeiners con Douglas Luiz schierato sulla trequarti.