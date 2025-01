Bianconeri tornati al lavoro alla Continassa in vista del derby di sabato sul campo del Torino. In mattinata, insieme a Conceicao, l'attaccante serbo si è presentato al J Medical per via di un leggero affaticamento accusato al ritorno dall'Arabia. Le sue condizioni non destano allarme, ma andranno monitorate giorno per giorno

Dopo due giorni di riposo, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa in vista del derby di sabato alle ore 18 sul campo del Torino. Obbligatorio svoltare dopo la sconfitta in Supercoppa col Milan, riscossa necessaria in campionato dopo i tanti pareggi che costano l'attuale 5° posto in classifica. Contro i granata non ci sarà Locatelli, assenza che potrebbe spostare Koopmeiners in mezzo accanto a Thuram. Motta avrà tempo per decidere, giorni preziosi anche per Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero si è presentato in mattinata insieme a Conceicao al J Medical per un leggero affaticamento, fastidio accusato al ritorno dall'Arabia. Le sue condizioni non destano allarme, ma andranno monitorate giorno per giorno fino al derby di Torino.