Juve, controlli Conceiçao: può recuperare per Toro

Controlli medici per l'esterno offensivo, che ha accusato un problema alla coscia destra prima della sfida con il Milan in Supercoppa. Il portoghese potrebbe recuperare per essere convocato da Thiago Motta per il derby (sabato 11 gennaio). Difficile possa essere schierato dall'inizio, più probabile che il reale obiettivo sia la sfida con l'Atalanta di martedì 14 gennaio. Nel video le ultime news con l'inviato alla Continassa Paolo Aghemo

