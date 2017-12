Crotone-Napoli LIVE: le formazioni ufficiali

STATISTICHE&CURIOSITA'

STATO DI FORMA

Il Crotone ha perso cinque delle ultime sei partite di campionato, vincendo solo contro il Chievo nel parziale.

Dopo aver ottenuto un solo punto in due gare, il Napoli ha vinto due partite consecutive (contro Torino e Sampdoria): in campionato, gli azzurri non mettono assieme almeno tre vittorie di fila da metà ottobre.

I calabresi hanno fallito l’appuntamento col gol in quattro delle ultime sei partite di campionato, segnando solo un gol nelle due restanti gare del parziale.

Il Crotone ha conquistato allo Scida ben 11 dei suoi 15 punti in classifica (73.3%), tuttavia il Napoli ha il miglior rendimento esterno del campionato (25 punti in 9 trasferte).

Il Napoli è infatti la formazione di questa Serie A che è imbattuta da più gare fuori casa: ben 22 le trasferte di fila senza sconfitta per gli azzurri (19V, 3N).

Con una vittoria, il Napoli chiuderebbe il girone d’andata a 48 punti: dal 2008/09 avrebbe così fatto meglio degli azzurri solo la Juventus 2013/14 (52 punti).

Sempre considerando un successo azzurro a Crotone, il Napoli arriverebbe a 99 punti conquistati nell’anno solare 2017: nel 2016 la Juventus mise assieme esattamente 100 punti.

I 41 gol segnati dal Napoli finora rappresentano un record per il club nelle prime 18 giornate di un campionato di Serie A.

Con un successo a Crotone, il Napoli diventerebbe campione d’inverno senza dover attendere il risultato della Juventus – in Serie A, gli azzurri hanno chiuso davanti il girone d’andata solo quattro volte: in due casi hanno vinto lo scudetto (86/87 e 89/90) e in altrettante circostanze sono arrivati secondi (87/88 e 2015/16).