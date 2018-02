Secondo tempo

Le squadre tornano in campo con le stesse formazioni dei primi 45 minuti. AL 48' l'Inter ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione: Cancelo crossa dalla destra per Eder, che però viene anticipato da Zukanovic in calcio d'angolo. Al 56' primo cambio della partita con Omeonga che entra al posto di Bessa nel Genoa. Ma al 59' arriva il raddoppio del Genoa con l'ex Pandev, che raccoglie un pallone calciato dal limite da Laxalt e dall’altezza del dischetto batte Handanovic con il sinistro. Il Macedone, uno degli eroi del Triplete, non esulta. Al 62' Spalletti prova la carta Rafinha al posto di Vecino, e un minutoi dopo Candreva calcia da fuori, ma il pallone termina tra le braccia di Perin. Tra il 68' e il 69' i nerazzurri provano a reagire, prima con Gagliardini che di testa mette a lato, e poi con Candreva che viene anticipato all'ultimo da Zukanovic su cross di Karamoh. E' proprio il francese, che al 71' ha l'occasione migliore per il 2-1, con un tentativo dalla distanza che termina di poco alto. Al 76' da fuori ci prova anche Rafinha, ma il suo sinistro è altissimo sopra la traversa della porta difesa da Perin. Altri due cambi per parte: nel Genoa dentro Lapadula e Lazovic al posto di Galabinov e Pandev, nell’Inter Brozovic e Pinamonti per Borja Valero e Candreva. Ma la partita ha ormai emesso il suo verdetto, anche se l'Inter ci prova con la forza della disperazione e andando vicina al gol al 78' con Eder che si vede respingera la conclusione da Rossettini di testa sulla linea. Gli ultimi minuti, compresi i quattro di recupero, certificano il successo del Genoa per la gioia del pubblico di Marassi, che si gode la terza vittoria di fila e i 30 punti in classifica (+13 sul terzultimo posto). L'Inter incassa il terzo ko in campionato e viene superata dalla Roma al terzo posto. I nerazzurri, che hanno vinto solo una delle ultime dieci partite in Serie A, rischiano di perdere anche la quarta posizione in caso di successo della Lazio contro il Verona nel posticipo di lunedì. La crisi continua, mentre il popolo genoano può far festa sulle note di Fabrizio De Andrè.