Non arrivano buone notizie per il Napoli dagli esami a cui è stato sottoposto David Neres: l’attaccante ha riportato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra, e anche se nel comunicato diffuso dal Napoli non è indicato di quale grado sia l'infortunio muscolare, si può ipotizzare un mese di stop. Forse non si può ancora parlare di stagione finita ma di certo Conte dovrà fare a meno di lui per le prossime tre partite e si tenterà il recupero per la penultima o l’ultima giornata. Il brasiliano ha già iniziato le terapie ma si tratta di un infortunio pesante perché toglie dalla disponibilità di Conte un giocatore prezioso, a maggior ragione in un finale di campionato come quello che attende il Napoli ora che ha riagguantato la testa della classifica.