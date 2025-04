Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 34^ giornata

Sono 6 i giocatori squalificati (tutti per una giornata) dal giudice sportivo: Henrick Mkhitaryan(Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Medon Berisha (Lecce), Nikola Krstovic (Lecce) Liberato Gianpaolo Cacace (Empoli) e Maximo Perrone Rodriguez (Como). Due squalificati anche in panchina: l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano e il viceallenatore dell'Inter Massimiliano Farris salteranno un turno

Assenze pesanti per l'Inter in ottica lotta scudetto. Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni salteranno la partita in programma allo Stadio Olimpico di Roma nella 34^ giornata di Serie A. Il centrocampista armeno è stato squalificato perché nell'ultima partita contro il Bologna era stato ammonito al 39' per un fallo commesso su Jens Odgaard (Il centrocampista era diffidato). Bastoni, anche lui diffidato, era stato ammonito nel secondo tempo dello stesso match. I due giocatori potranno scendere in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan del 23 aprile.

Dopo Bologna-Inter ci sono stati altri due squalificati: non in campo ma in panchina. All'Olimpico contro la Roma non ci sarà il viceallenatore dell'Inter Massimiliano Farris. L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano salterà il match in trasferta contro l'Udinese. Tra i due c'erano state scintille durante il match giocato allo Stadio Renato dall'Ara domenica scorsa.

Gli altri squalificati sono: Medon Berisha (Lecce), Liberato Gianpaolo Cacace (Empoli), Nikola Krstovic (Lecce) e Maximo Perrone Rodriguez (Como). La lista degli squalificati potrebbe allungarsi nel caso in cui dovessero esserci espulsi o ammoniti in diffida nei recuperi delle gare della 33^giornata.