Davide Astori, l'omaggio della Juventus Primavera al Franchi

La scomparsa di Davide Astori ha lasciato dietro di sé nel dolore, oltre a un vuoto difficile da colmare, un’unità del nostro calcio che non si vedeva da tempo. Nella mattinata di sabato, una delegazione della Juventus Primavera, impegnata alle 15 al “Bozzi” contro la Fiorentina, ha voluto far visita al Franchi, nello spazio antistante diventato un vero e proprio luogo del ricordo per il capitano viola. Accompagnati dall’allenatore Dal Canto, dal team manager bianconero Pessotto e da quello viola Gino Salica, due ragazzi hanno portato una corona di fiori in onore di un giocatore che, come tutti hanno sottolineato, è stato in ogni squadra in cui ha militato un vero e proprio punto di riferimento per i giovani.