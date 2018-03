Il tacco di Immobile: gol alla Ibra o alla Mancini?

TACCO ACROBATICO

Più recentemente ci si è sbizzarriti, coniugando calcio e arti marziali. Zlatan Ibrahimovic in particolare ha fatto vorticare le sue leve a due metri da terra in più di un’occasione, e una in particolare ce la ricordiamo benissimo: Svezia-Italia a Euro2004, quando andò ad arpionare un pallone sopra alla testa di tutti e di spalle lo spedì sotto l’incrocio dei pali. Sempre Ibra ha colpito quando giocava nell’Inter (contro il Bologna) e splendidamente in un Psg-Bastia, con uno scorpione da applausi frutto della sua passione per il kung-fu. Lo svedese protagonista, ma stavolta nei panni dell’assist-man, anche in occasione del gol di Mkhitaryan in Manchester United-Sunderland: cross teso ma un po’ arretrato, l’armeno si tuffa in avanti e in acrobazia riesce a deviare in gol. È il gol più bello della settimana, visto che solo pochi giorni dopo viene “cancellato” dalla magia di Giroud in Arsenal-Crystal Palace. Anche nel suo caso, quando il cross arriva dalle sue parti lui è già avanti con il busto: lasciarsi cadere e colpire di tacco è l’unica folle ma geniale soluzione.