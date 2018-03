Rivera, Pastore e il cinema: 10 cose su Juve-Milan

1 - Prima tv

È Juventus-Milan la prima partita di un campionato di calcio ad essere ripresa e trasmessa in televisione: successe il 5 febbraio 1950, trasmissione per la sola zona di Torino. Il risultato è ancora storia: Il Milan del tridente Gre-No-Li travolge i bianconeri per 7-1.

2 - Gianni Rivera bianconero?

Poteva accadere. Il fantasista di Alessandria era stato segnalato all’avvocato Agnelli. L’offerta della Juve però non venne ritenuta congua, e il 14 maggio 1959 il Milan raggiunse l’accordo.

3 - Punteggio record

Il 6-1 con cui la Juve nel 1997 schianta il Milan è tutt’oggi la vittoria più larga per i bianconeri. Doppietta di Vieri e di Jugovic, reti di Zidane e Amoruso e gol della bandiera milanista targato Simone. È la Juve di Marcello Lippi, che poi a Roma vince la Champions League contro l'Ajax.

4 - Calcio o cinema?

Negli anni Trenta Juventus e Milan condividono l'esperienza del primo (e forse unico) attore-giocatore della storia. Si chiama Piero Pastore, gioca prima nella Juventus e poi nel Milan, al quale viene ceduto non senza qualche rimpianto. Veloce e tecnico, sembra una bella promessa come fantasista ma si perde per strada anche perché alterna gli allenamenti alla carriera di attore part-time. Partecipa ad almeno un centinaio di film, con un piccolo ruolo in "Vacanze romane". Lascia il calcio e continua a recitare.

5 - Paolino sceglie il Diavolo

Un pezzo di storia rossonera come Paolo Maldini in tenera età simpatizza per la Juventus. Si racconta che Boniperti, venuto a conoscenza della cosa dal padre Cesare, regalò al giovane Paolo un gagliardetto della Vecchia Signora. Paolo era cercato sia dalla Juventus che dal Milan, ma dopo una lunga riflessione sceglie i colori rossoneri.