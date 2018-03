Certo, il Milan non è diventato all’improvviso una squadra tatticamente raffinata. I meccanismi di uscita palla sono efficaci ma non complessi e le combinazioni offensive seguono degli schemi lineari. Ma Gattuso ha migliorato le connessioni fra i suoi giocatori, lasciandoli anche piuttosto liberi di seguire il proprio istinto. Il Milan è diventato una squadra molto codificata nella fase difensiva (nel 2018 è tra le migliori difese in Europa con appena 7 gol subiti) e fluida invece in quella offensiva.

Con il 3-5-2 di Montella i rossoneri avevano provato a sviluppare una fase offensiva molto condizionata dai movimenti delle punte, e che pagava una certa rigidità. Gattuso invece ha rimesso al centro del gioco i propri centrocampisti, assecondando le peculiarità di ciascuno. Nel 4-3-3 Calhanoglu e Bonaventura formano una catena di sinistra che nel corso del tempo ha assunto un’influenza sempre maggiore nel gioco del Milan, prima completamente sbilanciato a destra sulle conduzioni di Suso a convergere verso il centro.

L’esterno basso, Rodriguez, rimane più bloccato e aiuta l’uscita palla da dietro: in questo modo nasconde i suoi problemi atletici ed esalta invece la sua qualità nei passaggi, specie in diagonale. Più avanti, Bonaventura e Calhanoglu si occupano di far progredire la manovra. Spesso è Calhanoglu a partire da esterno alto, ma i due si scambiano la posizione con una tale fluidità che è impossibile capire chi in realtà fa l’esterno sinistro e chi la mezzala. Bonaventura è quello più anarchico nei movimenti e meno presente nel contributo difensivo; Calhanoglu ha invece più libertà delle scelte col pallone e più diligente nelle coperture anche profonde, e nel lavoro di pressing. Calhanoglu tocca meno palloni, e con una precisione più bassa, ma realizza più passaggi chiave, più tiri, più falli, più tackle. Esercita un controllo minore sulla partita rispetto a Bonaventura, e per certi versi è meno preciso, compie scelte più forzate che lo portano all’errore, ma la grande quantità di tentativi ambiziosi, unità alla sua qualità lo porta ad avere un impatto superiore.

Trequartista quantitativo

Calhanoglu si sta esprimendo bene nel Milan di Gattuso perché gli è permesso di fare le cose che gli riescono meglio: non deve ordinare il gioco, né tirare il freno. In questo modo è riuscito a tradurre in Serie A molte delle qualità che lo rendevano un trequartista quasi unico nel panorama europeo. La capacità di giocare ad alta intensità, con la palla o senza; la qualità nei calci piazzati, con parabole sempre tese e imprevedibili; la vertigine verticale che riesce a imprimere a quasi ogni sua azione, tirando spesso, cercando imbucate o cross, forzando spesso la giocata.

Un trequartista accelerazionista, che sa andare a una sola velocità e che dà il meglio di sé quando può velocizzare il gioco in maniera istintiva, senza troppi pensieri dietro. Calhanoglu è un giocatore creativo, anche se non nel modo in cui lo intendiamo tradizionalmente. Non ha quella visione di gioco con cui certi trequartisti sembrano squarciare i muri dimensionali; non ha nessuna elusività nell’uso del corpo e non gli riesce facile saltare l’uomo. Calhanoglu non ha una creatività qualitativa ma quantitativa: l’intensità con cui sta nelle partite lo porta a generare molta entropia attorno alla porta avversaria, e a creare tanto quasi per inerzia.

Calhanoglu ha dichiarato che Gattuso gli ha chiesto di giocare libero nella testa ed è evidente nelle libertà che si prende nel forzare passaggi o tiri dalla distanza. Non sarà efficiente, né particolarmente elegante per i puristi dell’estetica, ma è vitale nei contesti spesso chiusi e impantanati tatticamente della Serie A. Calhanoglu è arrivato su medie di tiri per novanta minuti addirittura superiori a quelle avute col Leverkusen di Roger Schmidt, un sistema che usava il tiro da fuori come arma tattica per disordinare i ritmi. Oggi Calhanoglu prova 4.1 tiri ogni 90 minuti ed è il quarto della Serie A in questa classifica, dopo Insigne, Dzeko e Dybala, cioè calciatori teoricamente più offensivi. Solo Dybala prova più conclusioni da fuori area rispetto al turco.