Inter-Napoli, Chivu: "Scudetto? Sarà una battaglia punto a punto tra 4 o 5 squadre"

inter

L'allenatore dell'Inter analizza il pareggio con il Napoli: "E' stato un risultato giusto per quello che si è visto in campo anche se c'è un po' di rammarico per essere andati due volte in vantaggio, ma poi ci sono anche i meriti degli avversari". Ed ancora: "Non abbiamo vinto lo scontro diretto, ma andiamo avanti per quella che sarà una battaglia tra 4 o 5 squadre"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

E' sereno Cristian Chivu dopo il pareggio contro il Napoli pur essendo stato in vantaggio per due volte con la sua Inter: "Si sono affrontate due squadre forti, c'è il rammarico per il doppio vantaggio ma non è mai facile in queste partite - dice a Dazn - Potevamo essere più lucidi e portarla a casa ma c'è anche il merito degli avversari che ci hanno creduto fino in fondo". C'è comunque soddisfazione: "Mi porto a casa l'atteggiamento, la voglia di andare in avanti, certe volte anche esagerando, abbiamo provato a stare in gara e a creare il nostro gioco, consapevoli del fatto che di fronte c'era una squadra forte. Nel secondo tempo i primi 20' ci hanno messo in difficoltà ma poi ci siamo ripresi, è un peccato, ci sono state due squadre forti che hanno alzato il livello della Serie A, non abbiamo vinto lo scontro diretto ma si va avanti per questa battaglia che sarà punto a punto fino alla fine tra quattro o cinque squadre". 

"Il pareggio è un risultato giusto"

Rispetto all'atteggiamento del Napoli, molto aggressivo: "Ci aspettavamo una gara del genere ma non arrivavamo in tempo sulla pressione, abbiamo sbagliato ma l'atteggiamento è stato giusto, anche a volte in maniera poco lucida nella pressione, poi abbiamo aggiustato qualcosa e poi alla fine è terminata in parità con un risultato giusto per ciò che si è visto in campo". In conferenza stampa poi Chivu ha avuto parole d'elogio per Conte: "Stasera ero focalizzato sulla mia squadra, sui momenti della partita, cercando di dare ordine e lucidità. Per Conte parla ciò che ha vinto, la sua importanza nel mondo del calcio, l'amore che gli portate voi perché è un vincente. Noi giovani possiamo soltanto ammirarlo e imparare da lui".

"Akanji ha fatto una grande partita su Hojlund"

Hojlund-Akanji è stato un duello tra titani: "Metti in difficoltà i difensori quando affronti giocatori senza raddoppi e con tanti duelli. Il duello è stato... non posso dirlo come l'ho chiamato. Bisogna anche accettare la bravura dell'avversario, di prendersi qualche rischio e sbagliare eventualmente. Akanji però ha fatto una grande partita".

