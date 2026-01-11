Offerte Sky
Calhanoglu out all'87' di Inter-Napoli: affaticamento al polpaccio per il turco

inter

Il numero 20 nerazzurro aveva segnato il momentaneo 2-1 dell'Inter su rigore al 73'. Poi ha dovuto lasciare il campo nel finale per un problema accusato durante un recupero difensivo: la prima diagnosi parla di un affaticamento al polpaccio

Il gol e poi il cambio. L'Inter-Napoli di Hakan Calhanoglu è durato pochi minuti meno del previsto quando è stato sostituito a quattro dal novantesimo dopo un problema fisico. Il turco — che al minuto 73 aveva segnato quello che sarebbe potuto essere il gol partita, su rigore — si è fermato e ha chiesto il cambio dopo un recupero difensivo. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento al polpaccio. All'86' è andato in chiusura su un cross basso dalla sinistra del Napoli, è leggermente scivolato sul terreno e lì ha sentito dolore. A quel punto si è fermato e ha chiesto il cambio, uscendo comunque sulle proprie gambe. Con la rete dal dischetto Calhanoglu è salito a quota 7 gol in campionato, al terzo posto della classifica marcatori, alle spalle solo di Lautaro e Pulisic. 

