Il gol e poi il cambio. L'Inter-Napoli di Hakan Calhanoglu è durato pochi minuti meno del previsto quando è stato sostituito a quattro dal novantesimo dopo un problema fisico. Il turco — che al minuto 73 aveva segnato quello che sarebbe potuto essere il gol partita, su rigore — si è fermato e ha chiesto il cambio dopo un recupero difensivo. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento al polpaccio. All'86' è andato in chiusura su un cross basso dalla sinistra del Napoli, è leggermente scivolato sul terreno e lì ha sentito dolore. A quel punto si è fermato e ha chiesto il cambio, uscendo comunque sulle proprie gambe. Con la rete dal dischetto Calhanoglu è salito a quota 7 gol in campionato, al terzo posto della classifica marcatori, alle spalle solo di Lautaro e Pulisic.