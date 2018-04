Diabaté, nessuno come te: altro che le comete in A

Tutti pazzi per Diabaté

"Non è finita qui, non ho finito di segnare", ha promesso l’attaccante originario di Bamako sbarcato in Francia a 18 anni portando nel cuore la madre e il migliore amico entrambi scomparsi tragicamente. Inizialmente incompreso a Bordeaux per lingua e atteggiamenti, poi esaltante in 6 stagioni da protagonista: 66 gol in 152 presenze totali, più prolifico di gente come Dugarry e Micoud nella storia del club, lui che timido fuori dal campo si riscopre feroce durante le partite. Ronaldo come idolo di gioventù, l’amore e la serenità con il prossimo la sua filosofia di vita dopo la perdita della famiglia. Quasi un paradosso per un colosso dalla stazza minacciosa, sgraziato ma efficace, già accostato a Peter Crouch per via delle lunghe leve e della relativa mobilità. Un profilo titanico ritoccato dall’ottimo posizionamento che ha trovato fortuna nei tatticismi estremi della Serie A. In realtà Diabaté era reduce dalle magre soddisfazioni in Turchia all’Osmanlispor, squadra che un anno fa gli riservò il ritorno in Francia al Metz trascinato alla salvezza con 8 reti in 14 gare. Un copione d’attualità nel Benevento di De Zerbi dove, segnando il gol vittoria all’esordio contro il Crotone dopo 12', è rapidamente diventato uno degli uomini copertina del campionato. Una felice intuizione del ds Foggia e del presidente Vigorito, prestito low cost che già stuzzica gli intrecci di mercato. Difficile propiziare un’altra impresa salvezza, intanto nel mirino del quasi 30enne Diabaté c’è l’Atalanta.