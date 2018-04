Politano stende i viola: Sassuolo vede la salvezza

Espulso Dabo al 30’, poi il gol di Politano

Il primo tempo non è dei più belli. Gioco frammentato, pochissime occasioni costruite dalle due squadre. La prima è del Sassuolo: al 4’ Rogerio crossa da sinistra per Adjapong. Il destro al volo dell’esterno finisce tra le braccia di Dragowski in due tempo. Al 24’ punizione, non troppo pericolosa di Lemos: centrale, non impensierisce più di tanto il portiere della Fiorentina. Al 30’ Dabo, ammonito in precedenza per un fallo su Missiroli, ne fa un altro su Berardi. Per l’arbitro Irrati è doppia ammonizione. Viola costretti a giocare in dieci uomini per un’ora più recupero. La partita, spezzettata, si riaccende nel finale al 41’ quando Adjapong crossa per Politano, e l’attaccante del Sassuolo lascia partire un gran sinistro imparabile. La squadra di Iachini va in vantaggio grazie al suo attaccante più in forma che ha segnato il terzo dei quattro gol del Sassuolo in questo campionato da fuori area. Per giudicare invece il primo tempo un po’ sottotono per la squadra di Pioli basta un dato: nessun tiro fatto per tutto il primo tempo. L’ultima volta era accaduto solo nell’agosto 2016 contro la Juventus.