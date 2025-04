Roma-Juventus è una partita speciale per Matias Soulé, ora alla Roma e con un passato in bianconero. L'attaccante ne ha parlato a 'La Stampa': "Roma-Juventus sarà per me una partita davvero speciale: ho passato cinque anni in bianconero. Poi sarà determinante anche per la classifica e per un posto in Champions. Il percorso alla Juve mi ha aiutato a crescere molto. Dalla Primavera alla Prima squadra si notava la differenza, ma giocando in Serie C si migliora molto fisicamente e tecnicamente". Sull’addio in bianconero: "Al Frosinone ero di proprietà della Juventus. Durante il mercato di gennaio volevano cedermi per incassare soldi, forse a una squadra araba. La trattativa non si è concretizzata ma sapevo già durante il ritiro che sarei dovuto andare via". Ora pensa solo alla Roma: "Vendetta? Non ho nulla da prendermi, ora penso solo alla Roma. Il nostro obiettivo è tornare in Champions".