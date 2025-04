Milan, Paratici nuovo ds: frenata nella trattativa

Brusca frenata e fase di stallo nella trattativa tra il Milan e Fabio Paratici. L'ex Juve e Tottenham sembrava molto vicino a diventare il nuovo direttore sportivo rossonero, ma il nodo della sua operatività fino al termine della squalifica sportiva (20 luglio) ha indotto la dirigenza a ulteriori valutazioni. Nelle ultime ore è emersa la volontà di prendere tempo, per capire se sia il caso di virare su altri nomi

Nonostante l'accordo verbale trovato negli scorsi giorni per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, c'è stata una brusca frenata nella trattativa tra il club rossonero e Fabio Paratici. Il nodo della sua operatività fino al termine della squalifica sportiva (20 luglio) ha indotto la dirigenza a ulteriori valutazioni nelle ultime ore. C'è in questo momento quindi una fase di stallo, con il Milan che si riserva di capire se sia il caso di virare su altri nomi per il fondamentale ruolo all'interno dell'organizzazione della prossima stagione.