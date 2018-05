Questione di scelte

Il Napoli, durante tutto l’anno, ha seguito una direttiva principale: esprimere il miglior gioco possibile in campionato per rincorrere lo scudetto. Sul rapporto estetica-vittoria, Sarri ha parlato così: “Proveremo a giocare un po’ peggio magari il prossimo anno (ride, ndr). Poi non so, si parte dal presupposto che per vincere bisogna giocare peggio e io non credo che sia così. Poi può darsi che sbagli io, ma è un aspetto lontano dal mio modo di pensare. Forse con una squadra più fisica, più cinica in qualche mischia”. L’allenatore ha quindi ammesso di aver puntato con decisione soltanto al percorso in Serie A: “Abbiamo fatto delle scelte, sapendo che ci mancava qualcosa a livello numerico per essere competitivo su tutti i fronti. Non siamo andati incontro ad un’eliminazione volontaria, ma abbiamo scelto di indirizzare maggiormente la qualità verso una competizione”.