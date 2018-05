Due anni in Serie A con l'Atalanta ricchi di emozioni e soddisfazioni, da quelle delle magiche notti in Europa League ai grandi risultati in campionato. Mattia Caldara ha giocato contro il Milan la sua ultima partita all'Atleti Azzurri d'Italia, con la fascia di capitano al braccio per gentile concessione del 'Papu' Gomez. Un modo per onorare e salutare un giovane che ha dato tanto all'Atalanta in questi anni, ora pronto per spiccare il volo e giocarsi la sua grande chance alla Juventus. Con tanta emozione, Caldara ha salutato così i tifosi dell'Atalanta attraverso il suo profilo Instagram: "2-10-2016. Tutto è iniziato quel giorno, una partita indimenticabile che ha cambiato la mia vita e la nostra stagione. In questi due anni abbiamo condiviso gioie e sconfitte, ma non è mai mancato il vostro supporto che ci ha spinti fino a qui. Ieri ho avuto la fortuna di indossare la fascia di capitano, è stato emozionante e spero di averla onorata. Tante persone mi hanno scritto ringraziandomi per la stagione ma in realtà sono io a volervi ringraziare per l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Ho avuto la fortuna di crescere in una società che mi ha sempre aspettato anche quando sembrava non fossi pronto a questi palcoscenici. Il merito va alla famiglia Percassi e a tutti gli allenatori che mi hanno aiutato in questa mia crescita e che non smetterò mai di ringraziare. Mattia".