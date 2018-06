Inter, vacanza bestiale. E Wanda fotografa Icardi senza veli

Con la qualificazione alla prossima Champions League centrata all'ultimo respiro, per i giocatori dell'Inter è tempo di godersi le meritate vacanze. Chi non sarà impegnato al Mondiale infatti avrà un mese abbondante di riposo per ricaricare le batterie e farsi trovare pronto al ritiro di luglio agli ordini di Luciano Spalletti. Molti degli elementi della rosa nerazzurra non hanno perso tempo e sono già volati verso destinazioni da sogno. Tra questi ovviamente non poteva mancare il capitano Mauro Icardi che ha già dato spettacolo sui social mostrando i lati più interessanti e "hot" del Safari in Africa in compagnia della moglie e agente, Wanda Nara. Da qualche giorno la coppia si è trasferita nel paradiso delle Seychelles, dove si sta godendo il mare mozzafiato per liberare la mente dopo una stagione impegnativa e caratterizzata dai 29 gol del centravanti argentino. La modella ne ha approfittato per vendicarsi del marito che qualche giorno fa aveva postato una foto su Instagram in cui riprendeva Wanda Nara mentre si fa la doccia, osservata dalle scimmie incuriosite. La 31enne di Buenos Aires ha pubblicato così a sua volta uno scatto di Icardi nudo sotto la doccia, con la parte più intima coperta proprio dall'emoticon di una scimmia. Chi ha contribuito al quarto posto finale dell'Inter è anche Rafinha che, scaduto il prestito, ha fatto ritorno al Barcellona. L'intenzione della società milanese è però quello di trattenerlo, magari rinnovando il prestito per un altro anno. Lo stesso giocatore non ha certo dimenticato il suo recente passato e ha riservato un saluto speciale a due suoi compagni. Nel corso del suo viaggio in Thailandia infatti, il brasiliano ha avuto modo di visitare il Safari World Park di Bangkok e si è divertito a mangiare le specialità del luogo, come gli insetti, cavalcare un elefante, coccolare una piccola tigre, sorreggere sulle spalle numerosi pappagalli e immortalarsi stretto tra due scimmie. In quest'ultimo scatto il giocatore ha ironicamente paragonato i due esemplari a Eder e Dalbert, scrivendo loro: "Felice di essere con voi, fratelli".