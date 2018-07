"Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme". Nemmeno lo spregiudicato décolleté argentato di Wanda al "Lio" di Ibiza si è spinto a tanto: perché se è vero che la nostra vita balla ormai, inesorabilmente, intorno ai "likes" di una foto, quella postata da Maurito per dare il benvenuto a Nainggolan certifica ufficialmente il valore che avrà il rapporto tra i due calciatori per il futuro dell'Inter. Oltre 218mila "mi piace" per l'immagine che li ritrae contendersi il pallone sotto lo sguardo sospeso, quasi preoccupato dei compagni - un po' in stile hollyebenjiano - contro i "miseri" 137mila di uno degli ultimi selfie vacanzieri della coppia, di ritorno a Milano dopo un mesetto di ferie "forzate", che l'attaccante avrebbe rimandato volentieri a dopo i Mondiali. Niente Russia per l'argentino (che non sia stato un bene...) come a casa è rimasto il belga, che farà benissimo invece a tenere spenta la tv ancora per qualche giorno ("Guardare le partite mi ricorderebbe che non ci sono e mi farebbe male" aveva ammesso nel giorno della presentazione da neo interista). Nella stessa conferenza stampa in cui aveva accennato anche alla telefonata di Icardi: "Ho già parlato con Mauro, gli ho detto che sono carico e lui mi ha risposto che lo è altrettanto". Carichissimi per la nuova stagione che partirà lunedì alla Pinetina nel segno dei "gemelli": Maurito e Radja, proprio loro, della serie lui è peggio di me...