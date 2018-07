Nella ripresa Spalletti fa i suoi esperimenti. Handanovic si riprende il suo posto tra i pali (nel giorno del suo 34esimo compleanno), poi spazio a Skriniar (per Ranocchia) che va a cercare l’intesa accanto a de Vrij, all’ex bianconero Asamoah sulla fascia sinistra (esce Dalbert), a Borja Valero (per Emmers) e a Karamoh in avanti (fuori Lautaro Martinez). Proprio Karamoh, nei primi 10’ dopo il suo ingresso, diventa il protagonista del match con una doppietta tra il 50’ e il 55’. Prima sfrutta un filtrante di Politano per battere il portiere in uscita, poi fa 3-0 su azione di contropiede innescato addirittura da Handanovic, con una presa alta su corner e rilancio immediato. Con tre tocchi l’Inter va in porta, decisivo quello di Candreva che spalanca la via verso la porta a Karamoh, velocissimo nella sua fuga. Su Twitter si esagera sempre e le prime amichevoli, si sa, sono fatte per generare entusiasmo: così qualcuno non ha resistito alla tentazione di rinominarlo YK7...