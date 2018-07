Antonello: "Icardi resta"

L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha commentato a caldo il calendario negli studi Sky di Santa Giulia, a Milano. "La sensazione è che il nostro calendario sia abbastanza ben distribuito. Bisogna affrontrare ogni impegno con massima la massima attenzione: l'avvio col Sassuolo ci permetterà di testare lo stato della squadra". Sugli obiettivi: "L'Inter in questo campionato vuole avere un ruolo da protagonista. Ci siamo concentrati e abbiamo lavorato bene ad Appiano, al Centro Sportivo Suning, nella nostra casa con tutte le strutture a disposizione. Con l'arrivo di grandi star la Serie A ha ripreso quel ruolo che le competeva, siamo forse all'inizio di un percorso che ci porterà ad avere maggiore attrattività rispetto alle altre leghe. Come tutti coloro che sono ormai predisposti a guardare gli eventi sui mobile, dobbiamo stare al passo coi tempi". Sul mercato: "Non voglio entrare nel merito, per quello lascio lavorare i direttori: abbiamo ancora un paio di tasselli da completare per il prossimo campionato. Ci sono regole da rispettare per fare le cose bene, tutti stanno lavorando in maniera importante e ci aspettiamo che tutto questo porti i frutti che ci aspettiamo".

Infine una battuta su bomber Icardi, capocannoniere dello scorso campionato con 29 reti (ex aequo con il laziale Ciro Immobile): "Il rinnovo? Non c'è fretta, Mauro è il capitano della squadra e non c'è alcuna pressione sul contratto".