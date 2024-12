L'allenatore della Juventus dopo la vittoria contro il Monza: "Affrontare squadre e partite in cui dobbiamo controllare il gioco e andare in attacco è un aspetto che fa parte della nostra crescita". Poi, sulla prestazione di Nico Gonzalez nel ruolo di trequartista: "Quando uno sa giocare in ruoli diversi vuol dire che c’è qualcosa di speciale e lui fa parte di questa categoria di calciatori". Infine, sul calendario: "Pensiamo partita per partita, i conti si faranno a fine stagione" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

La Juventus torna a vincere e batte per 2-1 il Monza grazie alle reti di McKennie e di Nico Gonzalez. Ad analizzare la prestazione dei bianconeri è Thiago Motta ai microfoni di Dazn: "Abbiamo quasi sempre sofferto contro squadre che si chiudono e ripartono. Per noi era importante chiudere la partita. Affrontare squadre e partite in cui dobbiamo controllare il gioco e andare in attacco è un aspetto che fa parte della nostra crescita. Nel secondo tempo loro hanno attaccato e noi ci siamo chiusi, ma non abbiamo fatto bene nelle transizioni. Abbiamo avuto chance per ripartire ma non siamo riusciti a farlo bene". Su Nico Gonzalez e McKennie: "Sono due giocatori che hanno grande disponibilità anche a giocare in ruoli diversi. Sono ragazzi di alto livello che hanno sempre il giusto atteggiamento. È un piacere per me poter allenare due ragazzi così".

"Nico Gonzalez ha qualcosa di speciale" Poi, sempre su Nico Gonzalez, in particolare sul ruolo di trequartista (nel quale ha giocato questa sera): "Nico lo può fare perfettamente, ha già giocato lì. Quando uno sa giocare in ruoli diversi vuol dire che c’è qualcosa di speciale e lui fa parte di questa categoria di calciatori. Può giocare a sinistra, a destra, ma lo vedo bene anche in quella posizione. Lui è convinto di poter far bene lì. Vediamo nelle prossime partite". Approfondimento Nico Gonzalez MVP: le pagelle di Monza-Juventus

"Bisogna pensare partita per partita" I prossimi impegni in campionato della Juventus saranno contro Fiorentina, Torino, Atalanta, Milan e Napoli. Ma per Motta non ci sono dubbi: "I conti si faranno a fine stagione – ha spiegato –. Ora andiamo in campo pensando partita per partita e per affrontare al massimo ogni avversario con rispetto".