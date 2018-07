Boxing day contro l’Inter

Dopo l’inizio terribile con tre big match in sette giornate, inevitabile un calendario più "morbido" una volta affrontata la Juventus: fatta eccezione per Napoli-Roma, in programma al San Paolo negli ultimi giorni di ottobre alla decima di campionato, gli azzurri giocheranno contro il Sassuolo in casa all’ottava e contro l’Udinese in Friuli alla nona. Dopo i giallorossi, che lo scorso anno vinsero a Napoli per 4-2 regalando una fetta di scudetto ai bianconeri, Hamsik e compagni non dovranno più pensare ai big match fino a Santo Stefano: nel del boxing day, novità assoluta in Italia, gli azzurri vanno in scena a San Siro contro l’Inter per la 18ma giornata. Nella stagione passata, gli uomini di Spalletti furono in grado di fermare il Napoli sia all’andata sia al ritorno, entrambe le volte per 0-0, togliendo quattro punti che si sarebbero poi rivelati decisivi ai fini dello Scudetto. Prima di arrivare alle partite natalizie, però, un filotto semplice, almeno sulla carta, contro Empoli, Genoa, Chievo, Atalanta, Frosinone, Cagliari e Spal. L’ultimo match del girone d’andata, che coincide anche con l’ultima partita dell’anno solare 2018, sarà dunque contro il Bologna in casa.