WOLFSBURG-NAPOLI 0-0 LIVE

Come vedere la partita

Il match sarà trasmesso in pay per view su Sky Primafila, sul canale 251. Il codice per l'acquisto è 416477 al costo di 10 euro. Acquistare su Sky Primafila è semplice e veloce. Puoi farlo tramite il telecomando Sky, SMS, telefono, con la app Guida TV e dalla sezione Primafila del Fai da te. Puoi addebitare gli acquisti direttamente in fattura, oppure utilizzare il credito prepagato di Sky Primafila Ricaricabile. Per ulteriori informazioni su come acquistare premi il tasto Primafila del tuo telecomando Sky e il tasto rosso.