Al match perso contro il Sassuolo ha assistito dalla tribuna, ma Radja Nainggolan ha comunque fatto parlare di sé. Il motivo è ormai noto: la presenza del centrocampista belga a Dalmine in provincia di Bergamo nella discoteca "La Casa Loca" in compagnia, tra gli altri, dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Una serata di divertimento che è costata tante critiche a Nainggolan, accusato di un comportamento poco professionale. Con il centrocampista dell'Inter che ha replicato a modo suo: "Lavoro per essere pronto, tutto il resto sono ca...te", lo sfogo su Instagram insieme a una foto durante un allenamento. Ed è proprio il campo il terreno sul quale Nainggolan è chiamato a rispondere, chissà magari anche abbastanza presto. Il centrocampista nerazzurro infatti potrebbe essere convocato per la gara contro il Torino, prossimo impegno di campionato dell'Inter, in programma domenica sera davanti ai 60 mila spettatori di San Siro.

Recupero più vicino

Nainggolan ha svolto parte dell'allenamento con la squadra e nelle prossime sedute proseguirà il graduale rientro in gruppo, senza però forzare i tempi per evitare eventuali ricadute. Luciano Spalletti, allenatore che lo conosce da tanto, sa bene come gestire (in campo e non solo) il centrocampista belga, che punta con decisione a essere disponibile per la gara contro il Torino. Per rispondere il prima possibile sul campo alle critiche degli ultimi giorni.