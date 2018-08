STATISTICHE & CURIOSITA'

Sono 148 i confronti in Serie A tra Inter e Torino: avanti nel bilancio i nerazzurri per 65 successi a 35 – 48 pareggi completano il quadro. Il Torino ha vinto tre delle ultime sette partite di campionato contro l'Inter (2N, 2P) dopo una serie di sei pareggi e 15 successi nerazzurri. L’ultimo successo dell’Inter contro il Torino in Serie A è arrivato nell’ottobre del 2016, grazie alla doppietta di Mauro Icardi. In 148 incontri di Serie A contro l’Inter, il Torino ha realizzato esattamente 148 gol – tra due reti infatti la squadra milanese diventerà la sesta a cui i granata hanno rifilato 150 reti in campionato.

PRECEDENTI A MILANO

Questo sarà il 75º incontro nel massimo campionato tra Inter e Torino al Meazza: 38 successi milanesi contro gli 11 dei piemontesi – 25 i pareggi. I granata hanno vinto due delle ultime quattro sfide a San Siro contro l’Inter, tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 26 a Milano. Il Torino ha segnato almeno un gol in tutti gli ultimi quattro incontri esterni di Serie A contro l’Inter – i granata non hanno mai trovato la rete in cinque partite di fila al Meazza contro i nerazzurri nella competizione.

STATO DI FORMA

L’ultimo pareggio dell’Inter in Serie A è arrivato ad aprile contro l’Atalanta: da allora i nerazzurri hanno ottenuto quattro successi e tre sconfitte. L’Inter ha perso le ultime due partite disputate a San Siro nella scorsa Serie A: solo tre volte i nerazzurri hanno perso almeno tre gare interne consecutive nella storia del massimo campionato. Nella stagione 2017/18 nessuna squadra ha pareggiato più partite esterne del Torino nei maggiori cinque campionati europei (nove).

STATISTICHE GENERALI

Nella sua storia in Serie A, solo una volta l’Inter ha perso entrambe le prime due partite stagionali – era la stagione 1983/84. Dall’altra parte, solo quattro volte in Serie A il Torino ha perso le prime due partite stagionali – la più recente nel 2002/03, anno della retrocessione. L’Inter è la squadra che ha subito meno gol nella prima mezzora di partita nella Serie A 2017/18 (solo sei). Nella scorsa Serie A i nerazzurri hanno realizzato 15 gol di testa, più di ogni altra formazione nel campionato. Per i nerazzurri record nello scorso campionato anche per i gol da cross laterali: 19, dieci in più di quelli del Torino. Nella Serie A 2017/18 il Torino ha segnato solo il 20% dei suoi gol su palla inattiva (11 su 54), record negativo in percentuale. Il Torino è, con il Milan, una delle due squadre a non aver mai perso una partita dello scorso campionato in cui si è trovata sopra nel punteggio. Nella prima giornata il Torino ha perso nonostante quattro tiri nello specchio effettuati – nella stagione 2017/18 i granata non avevano mai perso un match in cui avevano centrato lo specchio con almeno quattro conclusioni.

FOCUS GIOCATORI

Nelle cinque partite di Serie A giocate al Meazza contro il Torino, Mauro Icardi ha preso parte attiva a quattro reti: tre gol e un assist. Marcelo Brozovic è il giocatore che ha giocato più palloni (133) e effettuato più passaggi (108) nella prima giornata di questa Serie A. Antonio Candreva ha segnato tre gol contro il Torino in Serie A, compresa la prima delle sue tre doppiette nella competizione (aprile 2014 con la maglia della Lazio). Candreva però non trova la rete in campionato dall’aprile 2017 – sono 42 le presenze consecutive in Serie A senza aver segnato alcun gol. Anche Keita ha già trovato il gol contro il Torino in Serie A, nell’ultima sfida disputata nella competizione contro i granata (marzo 2017). Danilo D’Ambrosio ha esordito in Serie A con la maglia del Torino: con i granata ha giocato 42 partite in Serie A e 74 in Serie B. Daniele Padelli ha vestito la maglia del Torino tra il 2013 e il 2016 – in totale ha disputato 100 presenze nel massimo campionato con i granata. Anche Kwadwo Asamoah e Tommaso Berni hanno un passato granata, ma entrambi non hanno mai esordito nella massima serie italiana con la squadra piemontese. In otto incontri di campionato contro l’Inter, Andrea Belotti ha realizzato solo due reti: entrambe però sono arrivate proprio a San Siro. Belotti non segna in trasferta in Serie A da settembre 2017 – nello scorso campionato infatti solo uno dei suoi 10 gol è arrivato lontano da Torino (contro l’Udinese). L’unico gol di Simone Zaza contro l’Inter in Serie A è arrivato nel febbraio 2015, quando vestiva la maglia del Sassuolo. Cristian Ansaldi ha vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2016/17: per lui 21 presenze di Serie A in nerazzurro, condite da un assist. Anche Adem Ljajic ha giocato all’Inter: 25 presenze di campionato nel 2015/16 (tre gol e tre assist nel periodo). Contro i nerazzurri Ljajic ha realizzato tre gol in Serie A: la sua prima doppietta nella competizione (febbraio 2013 con la Fiorentina) e il gol vittoria nell’1-0 dello scorso aprile.

ALLENATORI

Luciano Spalletti ha vinto sei degli 11 confronti da allenatore contro Walter Mazzarri in Serie A – per l’attuale tecnico nerazzurro anche due pareggi e tre sconfitte. Spalletti inoltre vinto sette dei 15 precedenti contro il Torino nel massimo campionato: completano il quadro in Serie A quattro pareggi e altrettante sconfitte. 49 le presenze di Mazzarri sulla panchina dell’Inter in Serie A – contro i nerazzurri ha vinto solo il 22% (quattro su 18) degli incontri di campionato da allenatore, compreso l’unico da tecnico del Torino.

ARBITRO E DISCIPLINA

L’Inter è la squadra che ha subito più falli nella prima giornata di questa Serie A (23). Gettone numero 190 in Serie A per Paolo Silvio Mazzoleni, all’esordio nella Serie A 2018/19. L’Inter ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A dirette da Mazzoleni dopo che aveva perso le precedenti tre arbitrate dal fischietto lombardo. Il Torino non ha pareggiato nessuna delle 11 partite di Serie A dirette da Paolo Silvio Mazzoleni: per i granata tre successi e ben otto sconfitte.