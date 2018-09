Una vittoria, un pari e una sconfitta. Toro a quattro punti e Walter Mazzarri soddisfatto: "Abbiamo fatto tre buone gare, se non ottime in alcuni casi. Ci è mancata un po' di continuità, ma abbiamo messo in difficoltà Roma e Inter". Soprattutto i nerazzurri, con un 2-2 in casa dopo aver rimontato lo svantaggio. Mazzarri ha commentato su Sky Sport l'inizio di stagione dei suoi, visibilmente soddisfatto del gioco espresso: "Sono contento di come stia crescendo il gruppo, ho visto il lavoro svolto dal 6 luglio a oggi e sono felice, mi sto togliendo delle soddisfazioni".

"Voglio portare il Toro a giocarsela con tutte"

Grandi ambizioni per Mazzarri: "Spero che questa squadra assuma una fisionomia tale da potersela giocare con tutte, deve soltanto prendere un'impronta ben definita. In questo mondo siamo abituati a guardare i risultati, ma abbiamo giocato tre ottime partite. Con la Spal abbiamo vinto, anche se avremmo potuto chiuderla prima, abbiamo sofferto un po' nel finale. Sai, in questi casi un episodio può cambiare tutto". Un commento anche su Sirigu, protagonista di un bell'inizio di stagione: "Sta parando, è un ottimo portiere e lo sta dimostrando anche quest'anno. Spero continui così - conclude Mazzarri - e spero che gli altri giocatori facciamo come lui. Credo che il vero segreto di una squadra sia proprio questo, così prende forza e fisiononia, così riesce a fare risultati".

Moretti: "Ritiro? Non ci penso. Miglioriamo grazie al lavoro"

Non solo Mazzarri, anche Moretti ha voluto dire la sua sulla stagione e sugli obiettivi granata. Intervenuto su Sky Sport a margine del progetto "Prendiamo a calci la malattia e vinciamo la coppa” - presentato allo Stadio Olimpico Grande Torino insieme a Lorenzo De Silvestri - il centrale ha parlato così in vista dei prossimi impegni: "Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e migliorare, soltanto grazie al lavoro si raggiungono i risultati prefissati". E ancora: "Senza esperienza non si cresce, ma bisogna permettere ai giovani di sbagliare e farli crescere". Un commento su De Silvestri, reduce da un'ottima stagione: "Metterà in difficoltà Mancini, la nostra è una scuola calcistica di alto livello. E' importante approfittare di un momento così triste della nazionale. Il talento in Italia c'è, io gioco in difesa e di giocatori forti ne vedo vari. Ma bisogna fare in modo che questi ragazzi facciamo vedere il proprio potenziale". Moretti non ha nessuna intenzione di ritirarsi: "Bisogna prepararsi mentalmente, io ho rinviato la decisione fino al 30 giugno dell'anno prossimo, poi si vedrà. Vivo giorno dopo giorno, poi vediamo cosa succede".