Sfortuna in casa Napoli: la visita a Villa Stuart cui è stato sottoposto Vlad Chiriches ha evidenziato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Necessaria quindi l'operazione per il difensore centrale romeno dopo l'infortunio avvenuto con la sua Nazionale: intervento chirurgico eseguito nel pomeriggio di lunedì.

Non verrà cercato nessuno svincolato

Il Napoli ha deciso di non cautelarsi con un ulteriore acquisto proveniente dal mercato svincolati: al centro della difesa, oltre ai titolari Koulibaly e Albiol, ci sono Luperto e Maksimovic, cui verrà data fiducia da Ancelotti e dalla società. Era stato proposto Burdisso, utile per esperienza e conoscenza del calcio italiano, ma per il momento il Napoli non ha intenzione di pensare a una soluzione alternativa rispetto ai quattro centrali in rosa.

Il comunicato del Napoli

Vlad Chiriches, che era uscito nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, è stato visitato stamattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro è stato accompagnato dal Responsabile dello staff medico del Napoli, Dottor Alfonso De Nicola. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Chiriches è stato operato nel primo pomeriggio. L'intervento è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dallo stesso Dottor Mariani. Chiriches è stato assistito anche dal Dottor De Nicola. Il difensore azzurro resterà un paio di giorni in clinica e poi ricomincerà subito il percorso di riabilitazione.