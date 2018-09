STATISTICHE & CURIOSITA’

Sfida numero 49 in Serie A tra Inter e Parma, i nerazzurri conducono per 19 successi a 15, completano 14 pareggi. Regna l’equilibrio tuttavia negli ultimi 11 incontri in Serie A tra Inter e Parma, con quattro vittorie a testa e tre pareggi. L’Inter è imbattuta da sei match contro squadre neopromosse in Serie A (5V, 1N), parziale nel quale ha subito solo tre gol. I nerazzurri vanno inoltre a segno da ben 21 gare di fila contro formazioni neopromosse in nella massima serie, 46 gol nel parziale (2.2 in media a match). Il risultato di 1-1 è quello che si è manifestato maggiormente nelle gare tra le due formazioni nel massimo campionato (otto volte), l’ultimo risale alla sfida più recente, proprio a San Siro nell’aprile 2015.

PRECEDENTI IN CASA DELL’INTER

Il Parma ha vinto solo uno dei 24 incontri di campionato a San Siro contro l’Inter, 3-1 nel maggio 1999; completano il bilancio 15 successi nerazzurri e otto pareggi. Le due squadre hanno pareggiato entrambe le ultime sfide allo stadio Meazza in Serie A, non hanno mai inanellato tre risultati ‘X’ consecutivi. Solo una volta i nerazzurri non hanno trovato la via del gol a San Siro contro i crociati nella massima serie, ad aprile del 1992 (0-0). L’Inter vanta una striscia aperta di cinque successi casalinghi consecutivi contro squadre neopromosse in Serie A, 13 gol fatti e zero subiti.

STATO DI FORMA

Considerata anche la fine dello scorso campionato l’Inter ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre gare interne di Serie A (sette gol subiti); i nerazzurri erano rimasti imbattuti nelle precedenti otto (4V, 4N), parziale in cui avevano incassato solo tre reti. L’Inter ha raccolto quattro punti in questo inizio di campionato: ha sempre conquistato almeno sette punti nelle prime quattro gare stagionali in tutte le ultime cinque stagioni in Serie A. Negli ultimi sei campionati di Serie A disputati, solo una volta (2013/14) gli emiliani non hanno vinto nessuna delle prime quattro partite stagionali di campionato. L’ultima vittoria in trasferta del Parma in Serie A risale a settembre 2014 (3-2 contro il Chievo): da allora ha ottenuto solo quattro punti in 18 incontri esterni (4N, 14P). Nella scorsa Serie B, il Parma ha vinto nove delle 21 partite esterne (3N, 9P), meno solo di Cittadella (11) ed Empoli (10).

STATISTICHE GENERALI

Solo il Chievo (62) ha subito più tiri del Parma (59) finora in questa Serie A. Solo la Juventus ha registrato un possesso palla medio più alto dell’Inter (63.8%) in questo campionato – il Parma è terzultimo in questa graduatoria (39.9%), meglio solo di Bologna e Chievo. Il Parma ha effettuato in media otto tiri a partita in questo campionato, primato negativo condiviso con il Chievo. Dal punto di vista offensivo, tuttavia, il Parma ha una precisione di tiro del 50% in questo campionato (un tiro su due finisce nello specchio): solo il Torino (57%) ha registrato finora una percentuale più alta. Quattro delle cinque reti subite dal Parma in questo campionato sono arrivate nei secondi tempi; l’Inter dall’altra parte ha realizzato tre delle cinque marcature stagionali proprio nel corso delle seconde frazioni. Dall’inizio dello scorso campionato solo la Juventus (11) ha subito meno reti dell’Inter (14) nei primi tempi di gioco (escludendo le neopromosse nel 2018/19). Dall’inizio dello scorso campionato l’Inter ha segnato 16 reti di testa, più di ogni altra squadra.

FOCUS GIOCATORI

Ancora a secco in questa Serie A Mauro Icardi: solo nella sua prima stagione nel massimo campionato (con la Sampdoria), l’argentino non è riuscito a segnare in nessuna delle sue prime tre presenze in Serie A. Icardi ha comunque già segnato un gol contro i ducali nell’unico precedente casalingo nel massimo campionato – marzo 2013 con la Sampdoria. Keita ha segnato la sua prima rete nella massima serie proprio contro il Parma, nel novembre 2013 con la Lazio; il bilancio del giocatore senegalese contro i ducali in campionato è di due gol in quattro incroci. Marcelo Brozovic ha completato 175 passaggi nella metà campo avversaria finora in questa Serie A, almeno 56 in più di ogni altro giocatore. Brozovic è, inoltre, il giocatore che ha giocato più palloni (347) nelle prime tre giornate di questo campionato. Dall’inizio della scorsa stagione, solo Marcos Alonso (otto) ha segnato più reti di Stefan de Vrij (sette) tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei. Antonio Candreva ha disputato 31 presenze con la maglia del Parma nella Serie A 2010/11, segnando tre reti. L’esterno ha già realizzato due gol contro i ducali nella massima serie, entrambi nelle ultime due gare casalinghe (con la maglia della Lazio). Candreva ha segnato un gol in questo campionato con l’unico tiro tentato, nella scorsa stagione di Serie A era stato il giocatore che aveva effettuato più tiri (73) senza trovare alcuna rete. La prima e unica doppietta di Kwadwo Asamoah in Serie A è arrivata contro il Parma, quando l’esterno ghanese vestiva la maglia dell’Udinese (aprile 2012). Solo un assist per Gervinho in tre gare di Serie A contro l’Inter giocate a San Siro; l’unica rete del giocatore ivoriano in campionato contro i nerazzurri è stata segnata allo Stadio Olimpico. Roberto Inglese è a secco di gol contro l’Inter in Serie A (in cinque precedenti); con una marcatura e un assist, l’ex Chievo ha preso parte attiva a due delle tre reti del Parma in questo campionato. Il primo dei tre gol in Serie A di Antonio Di Gaudio è arrivato proprio contro l’Inter, nell’agosto 2015 con la maglia del Carpi, alla sua seconda presenza assoluta nella massima serie. Jonathan Biabiany ha collezionato 35 presenze in Serie A con l’Inter, realizzando un solo gol (novembre 2015, suo ultimo nella massima serie). Luca Rigoni ha già segnato all’Inter in carriera in Serie A, nel febbraio 2013 proprio allo stadio Meazza. Federico Dimarco ha collezionato una sola presenza con la maglia dell’Inter in campionato, quella dell’esordio in Serie A (maggio 2015 v Empoli).

ALLENATORI

Primo confronto tra Luciano Spalletti e Roberto D’Aversa, da allenatori, in Serie A. Dopo aver ottenuto un solo successo nelle prime nove sfide contro il Parma in Serie A, Luciano Spalletti ha vinto sette delle otto più recenti – incluse tutte le ultime sei.

ARBITRO E DISCIPLINA

Direzione di gara numero 24 in Serie A per Gianluca Manganiello, la seconda in questo campionato. L’Inter ha perso l’unico precedente in Serie A con Gianluca Manganiello direttore di gara: 2-1 contro il Chievo nel maggio 2014. Manganiello non ha mai diretto tra Serie A e Serie B il Parma.