Andiamo incontro ad una giornata davvero particolare: siamo in mezzo a una due giorni di coppa e ad un turno infrasettimanale. Non è certamente facile districarsi tra possibili riposi e acciacchi. Il consiglio è quello di dare uno sguardo anche al prossimo turno, per capire dove e soprattutto quando ogni allenatore farà turnover. Ci sono ancora due squadre in cerca del primo gol: gli attaccanti di Frosinone e Bologna, per ora, hanno deluso i fantallenatori che avevano investito e puntato su di loro. Ovviamente non può però piovere per sempre e quindi attenzione…

Le due squadre impegnate in Europa League hanno utilizzato la coppa per far riposare quelli che in campionato sono stato utilizzati quasi sempre. Gattuso e Inzaghi infatti sono tra gli allenatori che hanno cambiato di meno le proprie formazioni. Solo qualche squalificato o infortunato può far cambiare la rotazione ma tra questo weekend e il turno infrasettimanale qualcosa potrebbe cambiare. Ecco quindi la consueta panoramica sulle probabili formazioni grazie al lavoro, in costante aggiornamento, degli inviati di Sky Sport.

SASSUOLO-EMPOLI, oggi ore 20:30

Sassuolo, Babacar pressa. Riposo per Difra jr?

De Zerbi potrebbe rilanciare Magnani che si gioca il posto con Marlon. Difficile che in difesa ci possano essere altri cambiamenti. A centrocampo va verso la conferma Bourabia mentre la situazione in attacco vede Di Francesco che psicologicamente potrebbe non ancora essere al 100%. Il giocatore, per ammissione del mister, nel dopopartita contro la Juventus non era sereno. Difficile credere che sia tutto alle spalle. In più c’è un Babacar che scalpita per partire dall’inizio. Con l’ex Fiorentina al centro dell’attacco, Boateng sarebbe dirottato in fascia.

Empoli, un paio di dubbi per Andreazzoli

In due per una maglia: i ballottaggi in casa Empoli riguardano la difesa e l’attacco. Dietro Pasqual è più no che sì ma in mezzo ci sono Maietta e Rasmussen che si giocano la titolarità. Molto probabilmente uno giocherà in questa giornata e l’altro nell’infrasettimanale. Dubbio anche in attacco con La Gumina che prova a riconquistare il posto a fianco di Caputo. Se Andreazzoli dovesse confermare Bennacer, ecco che Caputo sarebbe punta unica.

PARMA-CAGLIARI, sabato ore 15

Parma, Dimarco ‘promosso’

Il gol vittoria contro l’Inter (ma non solo) potrebbe valere la conferma sulla sinistra per Federico Dimarco. Gobbi ha avuto un problema al piede e potrebbe essere risparmiato. Stulac ha avuto l’influenza ma sembra essersi ristabilito. Anche Grassi è disponibile. Ciciretti potrebbe invece tornare ad essere nell’XI titolare.

Cagliari, Ionita in due ruoli

Dopo aver fermato il Milan, Maran potrebbe cambiare davvero poco nell’XI titolare rossoblù. In difesa ci saranno ancora Romagna e Klavar mentre in mezzo attenzione a Castro che non è in perfette condizioni: l’influenza lo ha debilitato e potrebbe essere risparmiato. In quest’ultimo caso ecco pronto Ionita che però è anche il candidato numero uno per la trequarti in caso di riposo di Joao Pedro che però non pare intenzionato a smettere di essere titolare.

FIORENTINA-SPAL, sabato ore 18

Fiorentina, tra i pali torna Lafont

Dopo il recupero con la Sampdoria ci sono tossine in eccesso in casa viola: la buona notizia per Pioli è il pieno recupero di Lafont che riprenderà posto tra i pali. In difesa si prevedono pochissime novità mentre centrocampo e attacco potrebbero variare in maniera abbastanza considerevole: Dabo e Norgaard proveranno a convincere Pioli. Uno dei due molto probabilmente ce la farà. Davanti invece Eysseric, Pjaca e Mirallas si giocano una maglia.

Spal, zero cambi per Semplici?

La coppia d’attacco anti-Fiorentina sarà sicuramente Antenucci-Petagna. La vittoria contro l’Atalanta però potrebbe anche valere la conferma per gli altri 9. Schiattarella e Valdifiori è il solito ballottaggio a centrocampo mentre in difesa difficile che Djourou possa insidiare Vicari dato che quest’ultimo appare completamente recuperato.

SAMPDORIA-INTER, sabato ore 20:30

Sampdoria, possibili cambi in tutti i reparti

Il grosso punto di domanda riguarda Quagliarella che tra sabato e l’infrasettimanale dovrebbe riposare. Kownacki è pronto a sostituire il compagno con Defrel che sembra l’unico sicuro. In difesa ci sono un paio di ballottaggi: Colley spera di tornare nell’XI titolare così come Sala. In mediana occhio alle quotazioni di Praet che sono in netto rialzo.

Inter, Keita e Miranda in pole

Dopo la rimonta in Champions, l’entusiasmo è a mille in casa Inter. Icardi sarà là davanti a guidare la truppa. Spalletti non recupera Vrsaljko ma potrebbe rilanciare Miranda e Keita. Il difensore dovrebbe prendere il posto di De Vrij mentre nel trio dietro ad Icardi, è Perisic a rischiare il turnover. Sulla destra confermato Politano dopo la buona gara di Champions.

TORINO-NAPOLI, domenica ore 12:30

Torino, Mazzarri rischia di perderne tre

Giornata decisiva in casa granata per capire bene la possibile formazione da schierare contro il Napoli: non sono al meglio De Silvestri, Iago Falque e Soriano. Tutti e tre hanno lavorato a parte e, come detto, oggi ne sapremo di più. Anche un eventuale recupero porterebbe ad un utilizzo part time: in questo senso, Zaza è l’indiziato numero uno per affiancare Belotti (con Iago ai box). Sulle fasce ci saranno Berenguer e Ola Aina mentre poco o nulla dovrebbe cambiare in difesa

Napoli, Meret va verso la convocazione

A difendere la porta della squadra di Ancelotti dovrebbe esserci ancora Ospina ma Alex Meret è pronto a tornare a respirare l’aria del campo. Il portiere ex Spal dovrebbe essere convocato e andrà quindi in panchina. In difesa Albiol-Koulibaly è la coppia più probabile. In mediana possibile chance dall’inizio per Fabian Ruiz mentre in attacco si rinnova il duello Milik-Mertens.

BOLOGNA-ROMA, domenica ore 15

Bologna, Nagy pronto per sostituire Pulgar

Le tre giornate di squalifica inflitte a Pulgar costringeranno Filippo Inzaghi a trovare un nuovo equilibrio di centrocampo nel breve periodo. Per almeno tre partite mancherà una pedina quasi inamovibile della mediana rossoblù. Nagy è pronto a farne le veci ma non è escluso che ci possano essere altri cambi in una squadra che cerca ancora la via del primo gol in campionato. Palacio e Donsah sono ancora ai box. In avanti c’è Santander favorito per far coppia con Falcinelli.

Roma, Pastore e Perotti pronti a tornare

C’è da cancellare un pesante 0-3 preso in quel di Madrid. Se perdere contro i Campioni d’Europa in carica ci sta, il problema in Champions è stato un atteggiamento troppo remissivo e una squadra che, nonostante il passivo di tre reti, ha concesso davvero tanto. Di Francesco ha ritrovato Pastore che potrebbe avere minutaggio contro il Bologna. Attenzione anche al rientro di Perotti che potrebbe generare una staffetta tra l’argentino e Under.

CHIEVO-UDINESE, domenica ore 15

Chievo, Cacciatore sì. Rossettini no

Per un Cacciatore che ha pienamente recuperato e che è in pole per tornare ad occupare la corsia di sinistra, c’è un Rossettini che rischia di saltare la sfida contro l’Udinese. In difesa quindi potrebbe tornare la coppia Bani-Tomovic. Qualche piccolo dubbio anche in mediana con Obi che è in ballottaggio con Hetemaj. Davanti invece tutto confermato con il trio Giaccherini-Stepinski-Birsa.

Udinese, tocca a Teodorczyk?

Velazquez è sempre alle prese con la questione portiere: ogni giornata può essere quella buona per vedere all’opera Musso dal 1’. Anche contro il Chievo però dovrebbe partire dall’inizio Scuffet. L’altro ballottaggio è quello che ha come protagonisti Pussetto e Machis. Davanti però attenzione alla possibile sorpresa con Lasagna inizialmente in panchina e Teodorczyk inserito nell’XI titolare.

LAZIO-GENOA, domenica ore 15

Lazio, Caceres e Correa si candidano

L’impegno in Europa League ha permesso a Inzaghi di ruotare molti uomini. Luis Alberto era, come sempre, titolare ma anche lui potrebbe dover tirare il fiato. Non è esclusa né l’iniziale panchina, né un minutaggio ridotto. Insomma: Correa dovrebbe in ogni caso mettere piede in campo. Radu invece è alle prese con un problema alla coscia che lo terrà lontano dal campo per qualche settimana. Caceres indiziato numero uno per una maglia da titolare.

Genoa, Favilli migliora

Il trio Bessa-Pandev-Piatek non è affatto dispiaciuto nell’ultima uscita e Ballardini sta seriamente pensando di confermarlo. Stesso discorso per Gunter in difesa con buona pace di Zukanovic. In mediana, la parte di destra potrebbe prevedere l’impiego di Lazovic esterno e Romulo interno (con anche la candidatura di Pedro Pereira), oppure con l’ex Verona largo e l’inserimento di Mazzitelli. Favilli, che in molti vorrebbero rivedere in coppia con Piatek, sta lavorando per tornare: condizioni e sensazioni positive per il giovane azzurro.

MILAN-ATALANTA, domenica ore 18

Milan, torna la solita truppa

Risicata ma importante vittoria del Milan in Europa League. L’1-0 in Lussemburgo porta la firma di uno che domenica, contro l’Atalanta, sarà ancora lì nell’XI titolare: Higuain però non avrà Castillejo al suo fianco ma tornerà a sfruttare i lanci e i suggerimenti di Suso e Calhanoglu. In difesa Musacchio non desta preoccupazione ma Caldara, dopo aver giocato in Europa League, mira alla conferma (da ex). In mezzo il trio sarà composto da Kessié, Biglia e Bonaventura.

Atalanta, Gomez stringe i denti

Il rientro di Josip Ilicic ha fatto esultare qualche fantallenatore ma contro il Milan lo sloveno rischia di partire dalla panchina con Pasalic in pole. Soliti dubbi sugli esterni di centrocampo dato che Gasperini ha ampia scelta ma Hateboer e Gosens paiono in vantaggio. Capitolo Gomez: il ‘Papu’ ha avuto un problema alla coscia ma dovrebbe recuperare per tempo ed essere nell’XI titolare.

FROSINONE-JUVENTUS, domenica ore 20:30

Frosinone, problemi per Soddimo

Contro la Juventus potrebbero ritrovare posto nell’XI titolare sia Goldaniga che Hallfredsson. In attacco invece Campbell prova a scalare posti ma con tutta probabilità, sarà ancora un’arma da utilizzare a gara in corso. Qualche problema per Soddimo che ha dovuto chiudere anzitempo la sessione di allenamento.

Juventus, Allegri perde Khedira

All’assenza di Douglas Costa, che è contemporaneamente infortunato e squalificato, si aggiunge anche quella di Sami Khedira che rischia uno stop di tre settimane. Ai box anche De Sciglio: contro il Frosinone potremmo vedere Perin in porta e Cuadrado terzino destro. In avanti va verso la conferma Bernardeschi dopo l’ottima gara di Champions. Scontato l’utilizzo di Cristiano Ronaldo.