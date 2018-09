Dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio apriranno oggi a mezzanotte per mettere in vendita l’autobiografia di Francesco Totti ,“Un capitano”, edita da Rizzoli e scritta assieme a Paolo Condò. L’evento è a dir poco speciale: fin qui in Italia era stato fatto soltanto per l’ultimo volume del ciclo di Harry Potter. Totti ha insistito molto per dotare di questo prologo la giornata in cui verrà messo in vendita il suo libro, disponibile in tutta Italia da domani mattina: un modo per concedere una piccola precedenza ai tifosi della Roma.

Fra l’altro, agli acquirenti notturni è riservato il concorso che assegnerà gli ultimi dodici posti per entrare domani sera al Colosseo, dove Totti presenterà il suo libro a una platea di amici, autorità del mondo del calcio e giornalisti. Sicura la presenza sul palco di Marcello Lippi, Daniele De Rossi e Antonio Cassano, che rivivranno con Francesco alcuni dei momenti più emozionanti della sua carriera.

Per organizzare l’evento - nessun libro è mai stato presentato prima d’ora all’interno del monumento più celebre del pianeta - Rizzoli contribuirà al restauro di dodici statue marmoree degli Orti Farnesiani.

Alla serata che si terrà il 27 settembre al Colosseo, parteciperà anche l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituzione a cui l’autore e la Casa Editrice Rizzoli destineranno un contributo sotto forma di donazione per l’attività di assistenza e ricerca.