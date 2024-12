Milan-Roma, Fonseca: "Pulisic non ci sarà"

Qual è il quadro degli assenti? Pulisic come sta?

"Mi aspettavo di poter avere Pulisic. Sta bene ma in questi ultimi due giorni non si è allenato con la squadra. Ha avuto un problema alla caviglia, non è pronto per domani, neanche per la panchina. Loftus-Cheek sta meglio, Morata è pronto per giocare. Bennacer è molto motivato ma non ha la condizione fisica per fare 90 minuti, ma giocherà. Musah è in ritardo nel recupero, vediamo se ci sarà per la Supercoppa"