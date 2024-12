Dove vedere Lazio-Atalanta

La partita tra Lazio e Atalanta della 18^ giornata di Serie A, si gioca sabato 28 dicembre alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Lazio-Atalanta, valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 28 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Matteo Petrucci e Massimiliano Nebuloni. Dalle 20.00 e dalle 22.40 spazio a 'L'Originale' . In studio Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Lazio e Atalanta

L’Atalanta ha vinto 38 delle 112 sfide contro la Lazio in Serie A (42N, 32P), contro nessuna squadra la Dea ha ottenuto più successi nel torneo (38 anche contro il Bologna). Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Lazio e Atalanta in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi; la Dea ha ottenuto il successo in quella più recente (3-1 lo scorso 4 febbraio al Gewiss Stadium). L’Atalanta è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette trasferte contro la Lazio in campionato (3V, 3N), perdendo tuttavia quella più recente (2-3, l’8 ottobre 2023), dopo che aveva registrato sei sconfitte nelle sette precedenti gare fuori casa contro i biancocelesti in Serie A (1V).

Per la prima volta nella sua storia (dal 1929/30) la Lazio ha vinto 17 delle prime 24 partite stagionali tra tutte le competizioni; considerando le prime 25 gare stagionali solo una volta in precedenza aveva ottenuto 17 successi: nel 2017/18. La Lazio ha vinto entrambe le ultime due sfide contro la squadra che ad inizio giornata occupava la prima posizione in classifica in Serie A (contro il Napoli alla 15ª giornata e contro il Torino alla 6^ gara di questo campionato), tanti successi quanti nelle precedenti 23 gare contro queste formazioni (2V, 3N, 18P). Considerando l’ultimo match dell’anno solare in Serie A, la Lazio ha vinto quello più recente (3-1 contro il Frosinone il 29 dicembre 2023), i biancocelesti non ottengono almeno due successi di fila nella gara di chiusura di un anno solare in campionato dal periodo tra il 1997 e il 2000 (quattro in quel caso). L’Atalanta ha vinto le ultime cinque trasferte di campionato, subendo un solo gol; solo una volta nella sua storia in Serie A la Dea ha ottenuto sei successi fuori casa di fila: tra ottobre e dicembre 2021. Il 2024 è un anno storico per l’Atalanta, la Dea ha infatti registrato sia il record di vittorie (36) in un singolo anno solare tra tutte le competizioni dal 1929/30 sia il record di gol fatti (126).