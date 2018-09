FOCUS GIOCATORI

Domenico Berardi ha segnato otto gol in otto partite contro il Milan firmando l'unica quaterna e la seconda tripletta in Serie A contro i rossoneri al Mapei Stadium. Contro nessun’altra squadra ha segnato di più nel massimo campionato. Il prossimo, sarà il gol numero 50 per Berardi in Serie A. Oltre a Berardi, l’unico altro giocatore attualmente al Sassuolo che ha segnato al Milan in Serie A è Alfred Duncan (a marzo 2016, sua unica rete in casa in Serie A). Kevin-Prince Boateng, miglior marcatore del Sassuolo in questo campionato con tre gol, ha giocato 85 gare in A con il Milan ed ha realizzato 11 gol in quattro stagioni. Boateng ha già segnato tre gol in questo campionato, tanti quanti quelli messi a segno nelle 26 gare della sua prima Serie A in rossonero (2010/11). Manuel Locatelli (48 gare e due gol) e Alessandro Matri (una rete in 16 presenze) hanno anche loro giocato con i rossoneri nel massimo campionao italiano. Fra i portieri con almeno cinque presenze in questo campionato, Gianluigi Donnarumma (60%) e Andrea Consigli (64%) sono due dei tre con la media di parate più bassa nel torneo. Hakan Calhanoglu è il giocatore di questo campionato che ha creato più assist al tiro (19) per i compagni. Suso, che ha esteso il suo digiuno più lungo in A a 1678 minuti, è assieme a Zajc il giocatore che ha tentato più conclusioni (18) senza trovare la via del gol in questo campionato. La prossima presenza in Serie A di Suso sarà la sua 100ª nel massimo campionato. Gonzalo Higuain ha segnato una tripletta nell'ultima sfida contro il Sassuolo in Serie A. Le otto reti segnate ai neroverdi sono arrivate tutte nelle ultime cinque sfide. Il capitano rossonero, Alessio Romagnoli, ha realizzato il suo primo gol esterno con il Milan in Serie A al MAPEI Stadium a novembre 2017 nel successo 2-0 della sua squadra.