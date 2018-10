Le scelte di formazione saranno condizionate dalle prossime sfide contro PSG e Roma?

Assolutamente no. La partita contro l'Udinese è importante per riprendere quel che avevamo lasciato, avevamo finito bene prima della sosta e vogliamo ricominciare bene. Voglio dare dei vantaggi, abbiamo fuori Luperto, Ounas e Insigne. Non viaggeranno, resteranno a Napoli. Insigne non ha un problema grosso, ma è indisponibile per domani. Lavoreremo per recuperarlo per mercoledì.