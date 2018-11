Quando e a quali orari si gioca oggi la 12^ giornata di Serie A?

L'ultima finestra per le nazionali del 2018 è alle porte e la dodicesima giornata di Serie A può segnare uno spartiacque importante della stagione. Diverse le sfide interessanti, a cominciare da un Milan-Juventus che si presenta come piatto forte del weekend. I rossoneri, acciaccati dopo la sfida di Europa League contro il Betis, le proveranno tutte per fermare la Juventus degli ex Allegri e Bonucci, a caccia di punti per continuare la sua fuga in classifica. Potrebbero approfittarne Inter e Napoli, seconde a pari merito e impegnate rispettivamente a Bergamo e a Genova. Sassuolo-Lazio si prospetta una gara divertente e intrigante, tra due squadre che ambiscono a zone molto alte della classifica. La giornata prenderà il via con la sfida di Frosinone tra Frosinone e Fiorentina, in programma venerdì alle 20.30. Tre le partite previste per sabato: alle 15.00 Torino-Parma, alle 18.00 Spal-Cagliari e alle 20.30 l'anticipo serale tra Genoa e Napoli. Pranzo domenicale con Atalanta-Inter, per continuare con il tris delle 15.00: in campo Chievo-Bologna, importante per la zona salvezza, Roma-Sampdoria ed Empoli-Udinese. Alle 18.00 sarà l'ora di Sassuolo-Lazio, per una serata che finirà poi con la sfida di San Siro tra Milan e Juve.



Dove si gioca il big match di giornata?

La partita più importante in programma non può che essere la sfida di domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus. I rossoneri sono a caccia di punti importanti, mentre i bianconeri degli ex Allegri e Bonucci vogliono continuare la loro fuga. Gli abbonati Sky pronti a gustarsi il piatto forte della giornata. E per chi è in possesso di un decoder SkyQ Milan-Juve potrà essere vista in 4K HDR, la risoluzione migliore che si possa avere.

Calendario e orari della 12^ giornata di Serie A



Frosinone-Fiorentina (venerdì 9 novembre, ore 20.30) - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra).

Torino-Parma (sabato 10 novembre, ore 15.00) - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Spal-Cagliari (sabato 10 novembre, ore 18.00) - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).



Genoa-Napoli (sabato 10 novembre, ore 20.30)

Atalanta-Inter (domenica 11 novembre, ore 12.30)

Chievo-Bologna (domenica 11 novembre, ore 15.00) - Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre).

Roma-Sampdoria (domenica 11 novembre, ore 15.00) - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra).

Empoli-Udinese (domenica 11 novembre, ore 15.00)

Sassuolo-Lazio (domenica 11 novembre, ore 18.00) - Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra).

Milan-Juventus (domenica 11 novembre, ore 20.30) - Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.