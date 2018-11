SASSUOLO-LAZIO 1-1

7' Parolo (L), 15' Ferrari (S)

Si chiude in parità la partita delle zone alte tra Sassuolo e Lazio. 1-1 giusto quello del Mapei, dove a dominare sono le difese che concedono poco o nulla all’interno dei 90 minuti. I gol, invece, arrivano entrambi nel primo quarto d’ora, con Parolo a sbloccare il punteggio e chiudere una settimana d’oro, e Ferrari a siglare subito il pareggio, terzo centro del suo campionato. Poi poche grande occasioni a infiammare il match, se non un palo di Immobile alla mezz’ora e un tentativo a testa nella seconda frazione di gioco. Troppo poco per impensierire i due portieri. I biancocelesti non sfruttano del tutto, quindi, il ko dell’Inter a Bergamo, mentre la squadra di casa conferma il suo ottimo momento e l’ambizione a puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza.

L’incontro regala le principali emozioni nella fase iniziale, con Sensi – utilizzato da collante tra centrocampo e attacco da De Zerbi – che procura il primo brivido con un colpo di testa a fin di palo. La Lazio, invece, alla prima occasione fa centro: Ferrari salva sulla linea il tiro a botta sicura di Luis Alberto, rispolverato da Inzaghi, ma sulla ribattuta è lesto Parolo a ribattere in rete e siglare il terzo gol in una settimana. La reazione del Sassuolo è immediata e si concretizza nel colpo di testa di Ferrari, al quarto d’ora di gioco, che piega le mani a Strakosha. Con l’equilibrio ristabilito il ritmo cala leggermente, ma ci pensa Ciro Immobile a dare una scossa alla partita. L’attaccante napoletano vola via sulla destra dopo l’ottima ripartenza condotta da Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma il suo violento tiro a incrociare si infrange clamorosamente sul palo. La manovra offensiva dei neroverdi non produce, invece, grandi occasioni da gol, con la difesa guidata dall’ex Acerbi che non concede facili corridoi agli avversari. Nella ripresa Inzaghi si gioca la carta Correa ed è proprio il Tucu ad andare vicino al nuovo vantaggio, servito ottimamente da Immobile su un altro contropiede, ma Consigli lo mura e salva i suoi. Meno bella, ma ugualmente importante è la risposta di Strakosha sul tentativo dalla distanza di Duncan. L’albanese si distende e manda in angolo. Nessuna delle due squadre ha più la forza e, soprattutto, le energie giuste per tentare il colpo di coda finale. L’ultimo tentativo dei padroni di casa è del neo entrato Babacar che prova il pallonetto su una leggerezza della difesa laziale, ma la sfera sorvola la traversa, mentre dall’altra parte, a pochi secondi dal triplice fischio, arriva il mancino di Correa, ben lontano dallo specchio. Il Sassuolo ottiene il quarto risultato utile di fila e aggancia la Roma, mentre la Lazio sorride a metà perché riesce a guadagnare un solo punto dall’Inter, ora distante tre lunghezze.

TABELLINO

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Magnani, Marlon, Ferrari; Lirola, Sensi (68' Djuricic), Duncan, Locatelli, Adjapong (82' Rogerio); Boateng (85' Babacar), Berardi. All. De Zerbi

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva (78' Berisha), Milinkovic-Savic, Lulic (73' Lukaku); Luis Alberto (56' Correa), Immobile. All. Inzaghi

Ammoniti: Duncan (S), Radu (L), Luis Alberto (L), Adjapong (S), Luiz Felipe (L), Marlon (S), Locatelli (S)