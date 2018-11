Un compleanno speciale, quello appena trascorso da Tino Asprilla. Gli anni passano (sono 49), ma il sorriso dell'ex attaccante colombiano è rimasto quello di sempre. Soprattutto se la ricorrenza coincide con un ritorno in Italia e a Parma, dove gli amici e gli ex compagni di Asprilla hanno organizzato una festa a sorpresa per festeggiarlo. Asprilla è tornato in Italia per assistere a Milan-Juventus e non ha perso l'occasione di visitare la città che lo ha consacrato come idolo dei tifosi crociati. "Grazie mille agli amici del Parma per questa festa - ha scritto poi Asprilla su Twitter - È sempre bello tornare e condividere tutto questo con voi".