Il Milan lo aveva annunciato subito dopo l'ufficialità arrivata dal comunicato del Giudice sportivo e così è stato. La società rossonera ha presentato ricorso contro le due giornate di squalifica nei confronti di Gonzalo Higuain, espulso nel match di campionato contro la Juventus per "proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per condotta gravemente irriguardosa nei confronti nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38' del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di gioco", come scritto nel comunicato ufficiale. Una sanzione ritenuta eccessiva dal Milan, che ha deciso di presentare ricorso agli organi competenti. Nella mattinata di venerdì, Gonzalo Higuain si presenterà in prima persona davanti la Corte d'Appello Federale a Roma insieme agli avvocati del club rossonero per chiedere la riduzione delle due giornate di squalifica (che costringerebbero il Pipita a saltare i match con Lazio e Parma). Oltre a Higuain e agli avvocati del Milan, verrà nuovamente ascoltato anche l'arbitro Mazzoleni. Sentenza prevista già nella giornata di venerdì, con i rossoneri che sperano nello 'sconto'.